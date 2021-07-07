İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SAMDEF Yönetim Kurulunu kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Partiden yapılan açıklamada, Akşaner'in kendisine nezaket ziyaretinde bulunan SAMDEF Genel Başkanı Metin Şenel ve Yönetim Kurulu üyelerini genel merkezde kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

