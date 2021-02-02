İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz, Başkanlık Divanı toplantısına ilişkin açıklama yaptı:

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, gözaltıların da olduğu Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin, "Gençlerimizi, demokratik haklarına gölge düşürebilecek tuzaklara, emniyet güçlerimizi de bu demokratik eylemi, farklı hesapların peşindeki odakların kucağına itebilecek tavırlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığından toplandı. Toplantıya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ağırlaştırdığı ekonomik sorunlarla mücadele edilirken Türkiye gündeminin farklı konularla meşgul edilmesini doğru bulmadıklarını vurguladı. Türk gençliğinin ülke meseleleriyle ilgili yorum, fikir ve taleplerinin kendileri için kıymetli ve yol gösterici olduğunu ifade eden Poyraz, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara da değindi. Poyraz, "İYİ Parti olarak Boğaziçi Üniversitesindeki gençlerimizin taleplerini önemsiyor, demokratik haklarını kullanmalarını saygıyla karşılıyoruz." dedi.

Üniversitenin dışında, yol kenarındaki öğrencilere gözaltındaymış muamelesi yapılarak "aşağıya bak" şeklinde müdahale edilmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Poyraz, şöyle devam etti: "Gençlerimizi, demokratik haklarına gölge düşürebilecek tuzaklara, emniyet güçlerimizi de bu demokratik eylemi farklı hesapların peşindeki odakların kucağına itebilecek tavırlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu tür olay ya da eylemlerin, yanlış müdahalelerle nasıl bir yola gireceğini, nasıl bir kaosa yol açacağını kestirmek zordur. Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde emniyet güçlerimizin ana hedefi, öğrencilerin güvenliğini sağlamaktır." -Yeni anayasa tartışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Poyraz, "Sayın Cumhurbaşkanı yürütmenin elini rahatlatacak, yönetimdeki keyfiyeti artıracak yeni adımları mı, yoksa milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir sistemi mi kastediyor?" diye sordu. Siyasette atılacak her adımın millet menfaatini gözetmesini istediklerinin altını çizen Poyraz, şunları söyledi:

"On binlerce esnafımız, milyonlarca vatandaşımız pandeminin yarattığı ekonomik zorluklara çözüm beklerken kendi yazdıkları oyunu bozmayı gündem haline getiren Sayın Cumhurbaşkanı'nın aklında ne var henüz bilmiyoruz. Öncelikle yeni anayasa fikrinin açıklığa kavuşmasını, neyin hedeflendiğinin açıklanmasını bekliyoruz. Bizim için meselenin memnuniyet verici yanı ise şudur; Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'yi zora sokan Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sorgular hale gelmesi doğru bir adımdır. Parti olarak bu tanımlanamayan sistemin Türkiye'ye zarar verdiğine ve çözümün 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' olduğuna inanıyoruz. Yakın bir zamanda milletimizle ayrıntılarını paylaşacağımız sistem önerimizin, ülkemizi düze çıkaracağından eminiz." -"Henüz bir talep gelmedi" Poyraz, bir gazetecinin, HDP'nin "demokrasi programı" adını verdiği önerileri için başlattığı ziyaretler çerçevesinde İYİ Parti ile görüşme talebinde bulunup bulunmadığı sorusuna, "Henüz bir talep gelmedi. Bu konuya ilişkin İYİ Parti'nin kırmızı çizgileri çok net. Talep geldiğinde partinin durumu ve tutumu çok nettir." yanıtını verdi.