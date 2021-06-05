İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: "Omuzlarımızda hepimizin sorumluluğu var"

İYİ Parti'nin çalışmalarının nasıl karşılık bulduğunu Bursa'da en üst düzey kurumlarda gördüklerini belirten Tatlıoğlu, "Bir siyasi partinin Türkiye ve Bursa analizini hayretle dinlediler ve AK Parti sonrasına çalışan bir İYİ Parti'yi böyle anladılar. Türkiye'yi yönetmek isteyen siyasi partinin her biri en az lider dengi pozisyonunda kıymette 10 bin kadroya ihtiyacı var. Azız ama çoğalacağız ve yönetmeye hazırlanan bir parti çoğalmalı, çoğalıyoruz. Çalışmalı, çalışıyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Yürüyoruz, nereye? Türkiye'de iktidara. Biz başaramazsak Türkiye başaramayacak. Omuzlarımızda hepimizin sorumluluğu var. Biz başaracağız ki Türkiye başaracak." dedi.

"Atilla, 'Aranızda farklı sesler çıkaranlara sabredin. Onlar hain değildir. Özellikle doğruyu onlardan çıkarın' demiş. O nedenle hepimiz daha ilerisi için farklı konuşan arkadaşlarımıza biraz daha kulak kabartacağız. Biz başta olmak üzere Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bunu yapacağız ve yapıyoruz. Atilla ayrıca, 'Hunların sorunları oturup konuşmakla çözülmez. Bir istikamet verilir, hem o hedefe varılır hem sorunlar çözülür' demiş. Biz oturup konuşacak, kendi kendimize sohbet edecek partiyiz ve yapmıyoruz. Yürüyoruz, nereye? Türkiye'de iktidara. Biz başaramazsak Türkiye başaramayacak. Omuzlarımızda hepimizin sorumluluğu var. Biz başaracağız ki Türkiye başaracak."

Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kamil Erozan, Erhan Usta, Ümit Özlale ve Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Öte yandan toplantıdan önce, kentteki bir otelde, Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya gelen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kamil Erozan, Erhan Usta ve Ümit Özlale, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.