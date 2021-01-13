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İYİ Parti heyeti Burdur'da ekonomi sunumu yaptı

13.01.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: - "İnşallah bu büyük millete yardım edecek ve Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Çok büyük potansiyeli olan bir ülke Türkiye, güçlü bir Türkiye için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir ülke" - İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale: - "Türkiye'nin dış politikası mevcut koşullarda Türkiye'yi fakirleştiriyor. Fakirleşen hiçbir ülke dünyada daha fazla sesini çıkartamaz"

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, ekonomi sunumu etkinlikleri kapsamında Burdur'a ziyaret gerçekleştirdi.

Kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden İYİ Parti heyeti, Burdur Belediyesi Sergi ve Konferans Salonu'nda partili ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 30 büyükşehri de içine alan ekonomi sunumu etkinliklerine Burdur'dan başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin "en önemli" sorununun, sorunlarını konuşamama olduğunu savunan Tatlıoğlu, "Biz bu atmosfer değişsin diye bir parti kurduk." dedi.

Bir Türkiye hayali ve dünya okumaları olduğunu belirten Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'yi yönetelim, Burdur'u biz yönetelim diye yola çıktık. Yolumuz bu, bizim adımıza şu veya bu şekilde konuşanların, konuşmalarının ne içeriği ne de kapsamı bizim yolumuzla sözümüzle bir alakası yok. İnşallah bu büyük millete yardım edecek ve Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Çok büyük potansiyeli olan bir ülke Türkiye, güçlü bir Türkiye için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir ülke. Bu karamsar atmosfer üç ay içinde coşkuyla dolar."

- "Türkiye'yi zenginleştirecek bir dış politika uygulamamız gerekiyor"

Özlale de Burdur'un Türkiye'den, Türkiye'nin de dünyadan ayrı tutulamayacağını, dünyada yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Dünyadaki ticaret dengeleri değişirken Türkiye'nin bu değişimin dışında kalamayacağını dile getiren Özlale, Türkiye'nin dış politikasının ülkeyi yalnızlaştırdığını iddia etti.

Özlale, Türkiye'yi zenginleştirmek üzerinden bir dış politika üretmek gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'nin dış politikası mevcut koşullarda Türkiye'yi fakirleştiriyor. Fakirleşen hiçbir ülke dünyada daha fazla sesini çıkartamaz. İYİ Parti olarak önceliğimiz Türkiye'yi zenginleştirecek bir dış politika uygulamamız gerekiyor." diye konuştu.

Özlale, dördüncü sanayi devriminin gerektirdiği teknoloji dönüşümünün yakalanamaması durumunda ülkenin geriye gideceğini savundu.

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