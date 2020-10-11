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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’tan küpe affı açıklaması

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, küpe affı konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye seslendi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’tan küpe affı açıklaması

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, küpe affı konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye seslendi. Milletvekili Ataş, “Yetiştiricilerimiz hayvanları kestiremediklerinden şikayet etmekte ve kendilerine kaçakçı gibi muamele edildiğini söylüyor. Pandemi ve döviz kurlarının artışından dolayı zor günler geçiren yetiştiricilerimize bu dönemde destek olmak gerekmektedir” dedi.
Milletvekili Ataş, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerini uyardı. Bakan Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi veren Milletvekili Ataş, “Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarına küpe takmayan yetiştiricilere, ellerindeki küpesiz hayvanlara küpe bildirimi yapmaları için 3 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile küpe affı getirilmiştir. Yetiştiricilerimiz bu aftan faydalanmış olsa da o tarihten itibaren belirlenmeyen sebeplerden dolayı küçükbaş ve büyükbaş yetiştiricilerimizin ellerinde küpesiz hayvanlar yığılmaya başlamış, üreticilerimiz istenmeyen ve beklenmeyen sorunlar ile karşı karşıya kalmışlardır. Yetiştiricilerimiz hayvanları kestiremediklerinden şikayet etmekte ve kendilerine kaçakçı gibi muamele edildiğini söylemektedirler. Pandemi ve döviz kurlarının artışından dolayı zor günler geçiren yetiştiricilerimize bu dönemde destek olmak gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, önergesinde ayrıca Bakan Pakdemirli’den küpe affıyla ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır? Küpe kayıt dışılığının önlenmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? Küpesiz küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kayıt altına alınabilmeleri için bir çalışma var mıdır? Sorularını iletti.

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