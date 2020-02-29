İYİ Parti Kdz. Ereğli Kongresi’nde ‘üyelik’ tartışması

İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kongresi’nde milletvekili adayı Mehmet Batu Müftüoğlu’nun üye olmadığı için aday gösterilmemesi üzerine tartışmalar yaşandı. Olayların büyümemesi için kongre salonuna polis girdi.

İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nın 2. Olağan Kongresi Keleşler Park Otel’de gerçekleştirildi. Kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bölükbaşı, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, siyasi parti temsilcileri ve üyeler katıldı. Suriye’nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan askerler için Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan kongrede Ekrem Güllüdağ’ın başkanlığında Divan oluşturuldu. Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bölükbaşı, İdlib’de yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye’nin tarih boyunca bu tür sıkıntıları yaşadığını vurguladı. İYİ Parti’de bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür eden Bölükbaşı yeni seçilecek yönetime de başarılar diledi.