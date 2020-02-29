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İYİ Parti Kdz. Ereğli Kongresi’nde ‘üyelik’ tartışması

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.02.2020 19:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kdz.

İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kongresi’nde milletvekili adayı Mehmet Batu Müftüoğlu’nun üye olmadığı için aday gösterilmemesi üzerine tartışmalar yaşandı. Olayların büyümemesi için kongre salonuna polis girdi.

İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nın 2. Olağan Kongresi Keleşler Park Otel’de gerçekleştirildi. Kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bölükbaşı, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, siyasi parti temsilcileri ve üyeler katıldı. Suriye’nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan askerler için Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan kongrede Ekrem Güllüdağ’ın başkanlığında Divan oluşturuldu. Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Bölükbaşı, İdlib’de yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye’nin tarih boyunca bu tür sıkıntıları yaşadığını vurguladı. İYİ Parti’de bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür eden Bölükbaşı yeni seçilecek yönetime de başarılar diledi.

Başkan adaylarının birer konuşma yaptığı kongrede aday olan üç listedeki isimler okundu. Bazı il yöneticilerinin İYİ Parti Zonguldak Milletvekili Adayı ve İlçe Başkanı adayı Mehmet Batu Müftüoğlu’nun partide üyeliği bulunmadığını gerekçe göstererek itirazda bulunması salonda tansiyonu yükseltti. Divan heyetinin İYİ Parti Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Nuri Okutan tarafından partiye gönderildiğini söylediği yazı ile Mehmet Burak Müftüoğlu’nun üye olmadığı gerekçesi ile ilçe başkanı adayı olamayacağı açıklandı. Bunun üzerine salonda yoğun tartışmalar yaşanmaya başlandı. İYİ Partili yöneticilerin talebi üzerine salonda güveliğin sağlanması için polis ekipleri davet edildi. Polis ekipleri müdahalede bulunarak olayların büyümesini önledi.

Adaylığı kabul edilmeyen İYİ Parti Zonguldak Milletvekili Mehmet Burak Müftüoğlu rozetini çıkartarak İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen’in önüne bıraktı. Erkmen’e tepki gösteren Müftüoğlu “Buyrun rozetimi size hediye ediyorum. Bravo, kazandınız, başardınız” diyerek salondan ayrıldı.

380 delegesi bulunan İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Kongresi’nde mevcut ilçe başkanı Evrim Balbaloğlu ile Sinan Durdu’nun listeleri yarıştı. 282 delegenin oy kullandığı kongrede Evrim Balbaloğlu 190 delegenin oyunu alarak yeniden ilçe başkanı seçilirken, Sinan Durdu ise 90 delegenin oyunu aldı. Kongrede 2 oyda geçersiz sayıldı.

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