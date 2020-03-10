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İYİ Parti Kırşehir’de, ilçe kongrelerini tamamladı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti, Kırşehir’de, ilçe olağan kongrelerini tamamladı.Kaman, Akpınar, Çiçekdağı, Mucur ve Akçakent ilçe teşkilatlarının kongrelerini tamamlaması sonrası 15 Mart 2020 Pazar günü Merkez İlçe Kongresi yapılacak.İYİ Parti, Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, ilçe kongrelerinin tamamlanması sonrasında partide birliktelik atmosferinin hakim olduğunu söyledi.Göçen, açıklamasında; “Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde Merkez İlçe Başkanlığı 2.

İYİ Parti Kırşehir’de, ilçe kongrelerini tamamladı

İYİ Parti, Kırşehir’de, ilçe olağan kongrelerini tamamladı.
Kaman, Akpınar, Çiçekdağı, Mucur ve Akçakent ilçe teşkilatlarının kongrelerini tamamlaması sonrası 15 Mart 2020 Pazar günü Merkez İlçe Kongresi yapılacak.
İYİ Parti, Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, ilçe kongrelerinin tamamlanması sonrasında partide birliktelik atmosferinin hakim olduğunu söyledi.
Göçen, açıklamasında; “Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde Merkez İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresini coşku ile toplanıp yerine getireceğiz. Diğer ilçelerimizde olduğu gibi hep birlikte kenetlenerek, bayram geleneği içerisinde kongrelerimizi tamamlayacağız”dedi.

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