İYİ Parti Manisa’da Eryılmaz, güven tazeledi

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı 2’nci Olağan Kongresi’nde rakibine 272 fark atan mevcut İl Başkanı Hasan Eryılmaz, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı Yunusemre ilçesindeki bir çay bahçesinde gerçekleşen ve yoğun bir katılımın olduğu kongreye İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Genel Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Aydoğdu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından seçime gidildi. Kongrede Mevcut İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve Bülent Alkış yarıştı. Yapılan oylamanın ardından Mevcut İl Başkanı Eryılmaz 387 delegenin oyunu alırken, Alkış ise 115 delegenin oyunu alabildi. Rakibi Alkış’a 272 fark atan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

