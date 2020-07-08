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İYİ Parti Palandöken İlçe Başkanlığına Ahmet Han Efe seçildi

ERZURUM HABERLERİ  | 08.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti Palandöken İlçe Başkanlığında bugün yapılan ilçe kongresinde iki aday yarıştı.

İYİ Parti Palandöken İlçe Başkanlığına Ahmet Han Efe seçildi

İYİ Parti Palandöken İlçe Başkanlığında bugün yapılan ilçe kongresinde iki aday yarıştı. Seçime katılan delegelerin 158’inin oyunu alan Ahmet Han Efe ilçe başkanı seçildi.
İYİ Parti Palandöken ilçe teşkilatında seçim heyecanı yaşandı. Seçimler bugün ilçe binasında gerçekleştirildi. İlçe başkanlığı için mevcut başkan Ahmet Han Efe ve kısa bir süre ilçe başkanlığı yapan Hikmet Yılmaz aday oldu.
Son derece demokratik bir biçimde gerçekleştirilen kongrede bir konuşma yapan İl Başkanı Melih Kırkpınar, “ Bu seçimin kaybedeni olmayacak. Kazanan İnşallah partimiz olacaktır. İYİ Parti olarak siyaset yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Bir bir gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz sonrasında, İYİ Parti’nin Erzurum’da iktidarı için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Konuşmaların ardından seçime geçildi. Aday Hikmet Yılmaz delegelerin 57’sinin oyunu alırken, mevcut Başkan Ahmet Han Efe 158 delegenin oyunu alarak, ilçe başkanlığına seçildi. Ahmet Han Efe, “ Bu bir hizmet yarışı, delegelerimize teveccühlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Güvenlerine layık olmak için elimden gelen gayreti sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.” dedi.

İYİ Parti Palandöken İlçe Başkanlığına Ahmet Han Efe seçildi

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