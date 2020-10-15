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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi:

BURSA HABERLERİ  | 15.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin potansiyeli var. Türkiye'yi tekrar yatırım yapılabilir bir atmosfere kavuşturmak zorundayız. İnşallah bizim yürüyüşümüz ekonomide bu anlamdadır"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'nin potansiyeli var. Türkiye'yi tekrar yatırım yapılabilir bir atmosfere kavuşturmak zorundayız. İnşallah bizim yürüyüşümüz ekonomide bu anlamdadır." dedi.

Partisinin Bursa İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tatlıoğlu, sokaktaki insanlarla konuştuklarını, onların gündemini siyasetin gündemine taşımaya çalıştıklarını söyledi. İYİ Parti'nin milletin gerçek gündemini devletin gündemine taşıma amacında olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Bugün baktığımızda sorunlarını konuşamayan bir Türkiye var. Yurt dışından bir gazeteci gelse ve bir ay Türkiye'de kalsa, medya üzerinden Türkiye'nin ilk 5 sorununu yazsa, not etse hepimiz biliyoruz ki bu 5 sorunda ekonomi diye bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Devletin vatandaşına iyi davranması gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti döneminde içtiğimiz sigaradan ne kadar vergi toplandı biliyor musunuz? 145 milyar dolar. Türkiye'nin potansiyeli var. Türkiye'yi tekrar yatırım yapılabilir bir atmosfere kavuşturmak zorundayız. İnşallah bizim yürüyüşümüz ekonomide bu anlamdadır. Türkiye'de pandemi nedeniyle tam 7 ayı geçti uzaktan eğitim, 1,5 milyon öğrencinin interneti yok. Kış geliyor 7,5 milyon çocuk yeterli ısınamıyor Türkiye'de. Halkının meselelerinden kopmuş bir Türkiye var. Türkiye'de istihdamın yüzde 75'ini 3 milyon 200 bin KOBİ teşkil ediyor. Bunlar ihracatın yüzde 55'ini yapıyorlar, üretimin yüzde 50'sini üstlenmiş durumdalar. Son 2 yılda 2,5 milyon istihdam daralmış. Son 3 yılda KOBİ'lerin borcu yüzde 58 artmış. Bursa'da 60 bin KOBİ, 350 bin çalışanı var. Bursa 6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir şehir, yani Türkiye'nin problemine merhem olan bir şehir. Sanayide tekstil, otomotiv ve metal gibi ilk 3 büyüklüğü alan bir yapısıyla Marmara Bölgesi'ndeki toplam sanayinin yüzde 22,3'ünü kapsayan bir Bursa, bunu devam ettirecek bir altyapıya bile sahip değil."

Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin kadrolarının güçlü olduğunu dile getirerek "Türkiye'nin en prestijli park bahçesi 1959 yılında Bursa'da yapılmış. Devlete sadelik ve sürat yakışır. Bursa'da 15 bin konutta doğal gaz yok, kaç bin öğrenciye gidip gitmediğini bilen yok, sabahtan beri rakamları arıyorum bulamadım." diye konuştu.

Basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, il ve ilçe teşkilatları yöneticileri ile partililer hazır bulundu.

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