İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'ndan orman yangınlara yönelik açıklama:

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "İçinde bulunduğumuz durumun bir tek ana başlığı var, Türkiye yanıyor. Bu nedenle İYİ Parti olarak TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz." dedi.

Tatlıoğlu, Bursa İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci gündem maddelerinin Türkiye'nin güneyinde devam eden yangınlar olduğunu belirtti

Orman kundaklamanın terör suçu sayılacağı bir kanun teklifini TBMM'ye sunacaklarını anlatan Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz durumun bir tek ana başlığı var, Türkiye yanıyor. Bu nedenle İYİ Parti olarak TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Sayın Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya davet etmesini talep ediyoruz. Bini geçen noktada 100 bin hektarın üzerinde orman, tabiat varlığımız yanmıştır, 9'a yükselen can kaybımız söz konusudur. Eğer bugün toplanmayacaksa TBMM, ne gün toplanmalı? Bu nedenle de toplanmayacaksa da hangi nedenle toplanmalı? TBMM'de milletin vekilleri acilen bu konuyla ilgili toplanmalı ve ortak bir komisyonda bu meseleyle ilgili eksikler ve yarın için ne yapılabilmeyi konuşmalı. Türkiye artık böyle bir felaketler karşı karşıya kaldığında A'dan Z'ye hazırlıklı olmalıdır."

Tatlıoğlu, yangın bölgelerinde yardım kampanyaları düzenlediğini, bölgedeki İYİ Parti ilçe başkanlıkları üzerinden bu kampanyalara katkı sunmaya çalışacaklarını dile getirdi.

TEMA Vakfı'nın sorumluluk alması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Tatlıoğlu, "Bu nedenle gündeme düşen orman yangınlarını söndürme amaçlı bir faaliyet alanlarını açmaları ve yangın söndürme uçağı temin etmeleri, satın almaları, bu işi tamamen ve kısmen üstlenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla yangın söndürme uçak kampanyası başlatmaları gerektiğine inanıyoruz. Eğer bunu yaparlarsa ben şahsım olarak bir maaşımı TEMA Vakfı'na bağışlayarak böyle bir kampanyanın başlamasına katkıda bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

