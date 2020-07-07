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İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi’den tebrik

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik’e tebrik ziyaretleri sürüyor.

İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi’den tebrik

Kütahya Valisi Ali Çelik’e tebrik ziyaretleri sürüyor. İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı, İl Başkan Yardımcıları Cemal Uygun, Sülbiye Yüksel, Necati Mincur, Tacettin Ağar, Kadın Politikaları’ndan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şerife Tırnova, Kütahya Valisi Ali Çelik’e ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Öte yandan, Yeniden Refah Partisi Kütahya Teşkilatı da Vali Çelik’i ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Kalender, Kadın Kolları Başkanı Süheyla Çamcıoğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Kadir Yaşar, Kütahya Valisi Ali Çelik’e, yeni vazifesinin hayırlı olması temennisinde bulundular.
Vali Çelik, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetlerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi’den tebrik

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