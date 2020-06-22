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İYİ Parti’de Göçen, Kırşehir İl Başkanı olarak güven tazeledi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nın 2.

İYİ Parti’de Göçen, Kırşehir İl Başkanı olarak güven tazeledi

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nın 2. olağan kongresinde başkanlığa yeniden Müfit Göçen seçildi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla pazar günü yapıldı. Mevcut başkan Göçen’in tekrar aday olduğu seçimlere çok sayıda partili katıldı.
Delegelerin oy kullanımının ardından yeniden başkanlığa seçilen Müfit Göçen, partisine kurulduğu günden bu yana hizmet verdiğini, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Amaçlarının parti politikalarını herkese ulaştırmak olduğunu ifade eden Göçen, iyi, doğru ve dürüst siyaset yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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