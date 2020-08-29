İYİ Parti'den "A'dan Z'ye Kovid-19'un Türkiye'ye Etkileri" paneli

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı, "A'dan Z'ye Kovid-19'un Türkiye'ye Etkileri" isimli internet paneli (webinar) düzenledi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Murat Karaman'ın moderatörlüğünü yaptığı panel, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, panelin açılışında yaptığı konuşmada, bu organizasyonu çok önemsediğini belirterek, Millet İttifakı belediye başkanlarına Kovid-19 sürecinde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin Kovid-19 salgınının görülmesiyle belediye olarak tedbir almaya başladıklarını, yönetici ve personeli bilgilendirdiklerini söyledi.

Belediyeye ait sosyal tesis, kültür ve sanat salonları ile tramvay ve otobüs duraklarının dezenfekte edildiğini bildiren Büyükerşen, belediyenin gelirleri kapsamında esnaftan dükkan kirası almadıklarını anlattı.

Büyükerşen, Kovid-19 sürecinin yardım ve dayanışmayla atlatılacağını, bunun yolunun da hükümetin kararları ve yeni kaynaklar bulması ile belediyelere destek olmasından geçtiğini vurguladı.