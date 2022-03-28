YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. İYİ Partili Aydın, Trabzon'da partililerle buluştu:

İYİ Partili Aydın, Trabzon'da partililerle buluştu:

28.03.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İYİ Parti olarak Türkiye'nin geleceğine mühür vurmuş bir siyasi partiyiz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İYİ Parti olarak Türkiye'nin geleceğine mühür vurmuş bir siyasi partiyiz." dedi.

Aydın, kentteki bir otelde düzenlenen Teşkilat İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İYİ Partiye ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti olarak Türkiye'nin geleceğine mühür vurmuş bir siyasi partiyiz. Bizim kuruluşumuz öyle tesadüfen bir araya gelen insanlar topluluğu değil. Yol açan, zorlayan, baskıya karşı direnen, direnç gösteren, kararlı, inançlı, vatan sevgisiyle dolu insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir partidir İYİ Parti."

Aydın, bazı şeyleri hiç unutmayacaklarını belirterek, "Tekrar edeceğiz, aklımızdan çıkarmayacağız. Çünkü biz tesadüfen bir araya gelmedik. Bir parti kurulsun diye de bir araya gelmedik." diye konuştu. Türkiye'de 1,5 ayda teşkilatlandıklarını ifade eden Aydın, İYİ Partinin kuruluş sürecinin detaylarını anlattı.

Toplantıya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli, İYİ Parti Ardahan, Artvin, Bayburt, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Ordu il başkanları da katıldı.

Öte yandan Aydın, Yomra Belediyesince yaptırılan Yomra Kültür Merkezi'nin açılışına da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyorÇal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor
Samsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındıSamsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındı
Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef olduBolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:05
Öğle
12:31
İkindi
16:02
Akşam
18:48
Yatsı
20:09
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.