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  4. İYİ Partili Erdem muhalefetin "parlamenter sistem" çalışmasını anlattı:

İYİ Partili Erdem muhalefetin "parlamenter sistem" çalışmasını anlattı:

08.01.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, eski parlamenter sistemin hem mevzuattaki eksikleri ve yanlışlarından hem de siyasetin yaşattığı acıların bize öğrettiklerinden aldığımız derslerle oluşturduğumuz yepyeni güçlü bir sistem"

İZMİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 6 muhalefet partisinin birlikte hazırladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in eski parlamenter sistemden farklı çözümler önerdiğini belirtti.

Erdem, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu şartların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kaynaklanan yönetim sorunlarının bir sonucu olduğunu savunan Erdem, hükümetin ülkeyi denetlenmeden yönetmek istediğini ileri sürdü.

Denetlenmeyen bir iktidarın olduğu ülkede demokrasiden bahsedilemeyeceğini, Türkiye'nin mevcut sistemle bir çaresizliğin içine sokulduğunu öne süren Erdem, buna karşı 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde çalıştığını belirtti.

Erdem, "Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, yepyeni bir parlamenter sistem olarak çözümlerini Türkiye'ye sunuyor. Bu sistem eski parlamenter sistem değil. Eski parlamenter sistemin hem mevzuattaki eksikleri ve yanlışlarından hem de Türkiye siyasetinin yaşattığı acıların bize öğrettiklerinden aldığımız derslerle oluşturduğumuz yepyeni güçlü bir parlamenter sistem." diye konuştu.

Bu sistem kapsamında cumhurbaşkanının parti üyesi olamayacağını ve 7 yıllığına, tek bir dönem görev yapacağını anlatan Erdem, "Bunun tam olarak kurallarını çizdikten sonra cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine ise milletle hep beraber karar vereceğiz. Bu, anayasayı hazırlama döneminde karar vereceğimiz bir husus. Yani millet mi seçecek yoksa meclis mi seçecek. Bizim için önemli olan cumhurbaşkanının tam anlamıyla tarafsız ve partisiz olmasıdır. Bu sistemle en önemlisi bir kere daha seçilemeyecek. Bakanlar Kurulu, Meclis'e karşı sorumlu olacak. Şu an hiç kimse Meclis'e yani millete hesap vermiyor." ifadesini kullandı.

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