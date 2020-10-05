YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İyi Partili Kazım Yücel’den Özdarendeli’ye tebrik

İyi Partili Kazım Yücel’den Özdarendeli’ye tebrik

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanı Kazım Yücel, covid-19 aşısında bilimsel çalışmaya imza atan ve insanda deney sürecine çalışmasını taşıyan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Aykut Özdarendeli’yi tebrik etti.

İyi Partili Kazım Yücel’den Özdarendeli’ye tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanı Kazım Yücel, covid-19 aşısında bilimsel çalışmaya imza atan ve insanda deney sürecine çalışmasını taşıyan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Aykut Özdarendeli’yi tebrik etti. Yücel, "Sayın Özdarendeli hocamızın bilim dünyasına ve insanlığa yaptığı katkıyı olumlu buluyor ve milletimiz adına kendisinden gurur duyuyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, covid- 19 ile mücadele kapsamında aşı çalışmalarına değindiği konuşmasında, "Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye’de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’nın açıklama sonrası İyi Partili Kazım Yücel de bir açıklama yaptı. Yücel açıklamasında hem Erciyes Üniversitesi’ni hem de Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’yi kutladı.
Yücel, "Dünya maalesef korona virüs salgını ile mücadele ediyor. Şu anda bilim dünyası da virüsü öldürecek aşı ve ilaç konusunda inanılmaz bir gayret gösteriyor. Dünyada bulunan bazı aşılar var. Bunlar şimdilik insan üzerinde denenmeye başladı. Türkiye’nin de milli aşı üretimi konusunda çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların yapıldığı adreslerden birisi de Erciyes Üniversitesi. Üniversitede de Aykut Özdarendeli bu çalışmayı özveri ile yürüttü. Geldiğimiz noktada Aykut hocamızın önemli bir aşamayı da kat ettiğini öğrenmiş olduk. Aykut hoca ve ekibi Preklinik çalışmasını başarı ile tamamladı. Sırada insan üzerinde çalışmaya geçti. Bu safha elbette önemli. İnşallah bu safhada olumlu sonuçlanacak ve insanlık adına önemli bir adım atılmış olacak. Kendisini uzun süredir dış Dünyaya kapatarak, ailesinden ve özel hayatından fedakarlık yaparak bu çalışmayı yürüten Aykut Özdarendeli’ye minnet duymamız gerekir. Bilim Dünyasına katkı vermesi dolayısıyla kendisini ve üniversitemizi kutluyorum. Ayrıca beni sevindiren bir diğer önemli husus ise bu aşı çalışmasının Kayseri’de yapılıyor ve milli olarak üretilecek olması. Bu açıdan da bu çalışmayı önemsiyorum. İnşallah hem Kayseri bilim dünyasına katkı sunmuş olacak hem de milli ve yerli aşı insanlık hizmetine sunulmuş olacak. Aşıda insan safhasının da başarı ile sonuçlanmasını büyük bir merakla takip ediyorum. Hocamızın yanındayız ve çalışmalarını destekliyoruz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Fatih Camisi’ne kütüphane kuruldu
Fatih Camisi’ne kütüphane kuruldu
Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
AK Parti’nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu
AK Parti’nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:31
Öğle
12:31
İkindi
15:47
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.