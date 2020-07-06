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İYİ Partili yöneticilerden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 06.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti Nazilli İlçe Teşkilatı Kadın Politikaları Başkanı Gonca Yelkovan ve yönetim kurulu üyeleri ile Nazilli Hayvanseverler Derneği bir araya gelerek Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi.Yanlarında rehabilitasyon merkezindeki hayvanlar için mama da getiren hayvanseverler merkezde incelemelerde bulunarak hayvanlar hakkında bilgi aldı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de sokak hayvanlarına özel ilgisinin olduğunu ve kötü muameleye uğrayan bir kediye kendi evinde sahip çıktığını vurgulayan Yelkovan, Büyükşehir Belediyesi personeline ve sokak hayvanlarına sahip çıktığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

İYİ Parti Nazilli İlçe Teşkilatı Kadın Politikaları Başkanı Gonca Yelkovan ve yönetim kurulu üyeleri ile Nazilli Hayvanseverler Derneği bir araya gelerek Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi.
Yanlarında rehabilitasyon merkezindeki hayvanlar için mama da getiren hayvanseverler merkezde incelemelerde bulunarak hayvanlar hakkında bilgi aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de sokak hayvanlarına özel ilgisinin olduğunu ve kötü muameleye uğrayan bir kediye kendi evinde sahip çıktığını vurgulayan Yelkovan, Büyükşehir Belediyesi personeline ve sokak hayvanlarına sahip çıktığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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