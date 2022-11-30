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"İyi Tarım Has Ürün" projesi teknik gezisi gerçekleştirildi

30.11.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ve TAR-YAT birimince hazırlanan “İyi Tarım Has Ürün” projesi çerçevesinde Antalya ve Afyon’da iyi tarım uygulamaları yapan örtü altı sebze üretim tesislerine teknik gezi gerçekleştirildi.

"İyi Tarım Has Ürün" projesi teknik gezisi gerçekleştirildi

İlgili personelin iyi tarım uygulamalarını yerinde görmesi, iyi tarım uygulaması yapılan işletmelerde ürünlerin yetiştirilmesinden hasadına, depolanmasından pazarlanmasına tüm aşamalarının incelenmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde ilk olarak 127 ülkenin katıldığı Dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech 2022 ziyaret edildi.

Avrupa’nın en büyük ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük örtü altı (seracılık) sektörüne sahip olan Türk tarım sektörünün en güçlü ve en büyük fuarı unvanını alan organizasyonda “Sera ve Teknolojileri”, “Sulama Sistemleri ve Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme” ve “Bitki Koruma” sektöründen çok sayıda firma standı ziyaret edilerek en son üretim eğilimlerini görme fırsatı bulundu.

Türkiye’de ki örtü altı üretiminin en önemli merkezi olması münasebetiyle Antalya’da örtü altı iyi tarım uygulaması yapan işletmelerin üretim seraları proje çerçevesinde ziyaret edildi. Bu çerçevede tohum üretimi yapan bir firma ziyaret edilerek yeni ürünlerinin deneme ekimlerinin ve üretiminin yapıldığı seralarda incelemede bulunuldu ve yapılan üretim ile ilgili teknik bilgi alındı. Ardından 2000 dekar alanda geniş ürün yelpazesinde örtü altı iyi tarım uygulaması yapan bir işletmenin seralarında incelemelerde bulunuldu. Üretimden paketlemeye ve depolamaya kadar her aşama yerinde görüldü ve iyi tarım uygulamaları hakkında bilgi alındı.

Antalya’da son olarak Erzincan yöresinde yoğun üretilen önemli ürünlerden birinin de domates olması sebebiyle iyi tarım uygulamalarıyla örtü altı topraksız tarımla domates üretimi yapan bir işletme ziyareti de gerçekleştirildi. Üretim teknikleri maliyet ve pazarlama hususlarında işletme sorumlu mühendisinden teknik bilgi alındı.

Erzincan’da da uygulanması planlanan bir başka örtü altı üretim şekli olan jeotermal seracılık hakkında bilgi almak, üretim tekniklerini ve sera teknolojisini yerinde görmek amacıyla teknik ekip Afyon’da bulunan jeotermal seraları da ziyaret ederek işletme sahibinden kuruluş, maliyet ve üretim hakkında teknik bilgi aldı.

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