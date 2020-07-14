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İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü eğitimleri sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında eğitimlere devam ediyor.Odunpazarı ilçesi Gündoğdu ve Türkmentokat mahallelerinde bulunan iki büyük işletmenin sahipleri, mevsimlik tarım işçileri ve çalışanlarına yönelik olarak verilen eğitimlerde ilk fazda işletme çalışanlarına güvenli çalışma koşulları oluşturulabilmesi için neler yapılması gerektiği hususunda detaylar anlatıldı.

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü eğitimleri sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında eğitimlere devam ediyor.
Odunpazarı ilçesi Gündoğdu ve Türkmentokat mahallelerinde bulunan iki büyük işletmenin sahipleri, mevsimlik tarım işçileri ve çalışanlarına yönelik olarak verilen eğitimlerde ilk fazda işletme çalışanlarına güvenli çalışma koşulları oluşturulabilmesi için neler yapılması gerektiği hususunda detaylar anlatıldı. Daha sonra arazide ve kapalı alanlarda Covid-19’a karşı uygulanacak hijyen tedbirlerinin önemine değinildi. Son fazda son üründe oluşacak kimyasal, fiziksel ve biyolojik kirliliğe karşı alınacak önlemler dile getirildi.
Proje kapsamında verilen eğitimlerde İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Muazzez Günay tarafından iyi tarım uygulamaları konusunda, A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Halil Karadağ tarafından işçi sağlığı ve güvenliği konusunda, Gıda Mühendisi Fatma Özenen tarafından hijyen konusunda sunum gerçekleştirildi. İşletme sahiplerinin Covid-19 nedeniyle aldıkları tedbirlerin geniş kapsamlı konuşulmasının ardından eğitimler sona erdi.

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