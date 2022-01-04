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İyidere ilçesinde dere yatağındaki binaların kontrollü yıkımına başlandı

04.01.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyidere ilçesinde dere yatağındaki binaların kontrollü yıkımına başlandı

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dere yatağında bulunan riskli binaların yıkımına başlandı.

Rize'de, Temmuz 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İyidere Belediyesince başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonucu, Fethiye Mahallesi Menderes Caddesi'nde 11 daire ve 9 dükkanın yıkımına karar verildi.

Vatandaşların ev ve iş yerlerindeki eşyaları boşaltmaları ve çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından belediye ekiplerince yıkım işlemleri başlatıldı. Çalışmanın bir ayda tamamlanması planlanıyor.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, AA muhabirine, insanların can ve mal güvenliği için dere yataklarında bulunan yapıların yıkım kararını meclisten çıkararak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Vatandaşlar ile yapılan ortak çalışmayla yıkıma başlandığını belirten Mete, şöyle devam etti:

"Binalar yıkıldıktan sonra dere ıslahı çalışması tamamlanacak. Ardından arazisi olan vatandaşlarımızı, sel felaketlerinde zarar görmeyecekleri şekilde yeni binalarına kavuşturacağız. Yıkım için vatandaşlara destek vermemiz gerekiyordu. Yerler hisseli olduğu için vatandaşımıza ulaşma şansımız olmuyordu. Biz de maliyetlerini üstlenerek yıkımları yapıyoruz."

Mete, derelerin Rize ve Karadeniz'in olmazsa olmazı olduğuna dikkati çekerek, "İlçemiz içinde bir dere akıyor ve biz bundan yararlanamıyorduk. Bu dereyi ıslah çalışmasının ardından çevre güzelleştirmesi yaparak ilçenin marka değerini daha da ön plana çıkarmış olacağız. İlçemizin adı İyidere ama görünmeyen bir dere. İnşallah adıyla beraber İyidere'nin gerçek deresini de ilçemizle bütünleştirmiş olacağız." diye konuştu.

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