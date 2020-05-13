YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. "İyiliğe engel yok" diyorlar, yaptıkları yemekleri kapı kapı dağıtıyorlar

"İyiliğe engel yok" diyorlar, yaptıkları yemekleri kapı kapı dağıtıyorlar

ANKARA HABERLERİ  | 13.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

İşitme, görme ve ortopedik engellilerden oluşan Türk Kızılay Ankara Şubesi Engelliler Birimi, işaret ve beden diliyle anlaşarak pişirdikleri yemekleri, iftar öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Birim Başkanı Ayhan Metin: - "Biz engelimizin iyilik yapmaya engel olmadığını hem kendimize gösteriyoruz hem de bu iyilik hareketine katılarak destek vermiş oluyoruz"

FIRAT TAŞDEMİR - Türk Kızılay Ankara Şubesi Engelliler Birimi üyeleri, ramazan ayı dolayısıyla hazırladıkları sıcak yemek paketlerini, ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

İşitme, görme ve ortopedik engellilerden oluşan birim, yemek yapımı, paketleme ve dağıtım esnasında işaret ve beden diliyle anlaşıyor.

Birim Başkanı Ayhan Metin, engellilerin toplumda "alan el" ve yardıma muhtaç bireyler olarak algılandığını, bu algıyı ortadan kaldırmak için birim oluşturduklarını söyledi.

Kendisinin ortopedik engelli olduğunu belirten Metin, "Biz engelimizin iyilik yapmaya engel olmadığını hem kendimize gösteriyoruz hem de engelli olsun veya olmasın bu iyilik hareketine katılarak destek vermiş oluyoruz." dedi.

Engellilerin "veren el" olmak istediğine işaret eden Metin, "Türk Kızılay olarak engelli ve engelsiz herkese yemek hazırlayıp aynı zamanda dağıtım işini yapıyoruz. Bu yemekleri ihtiyaç sahibi olanlara ikram ediyoruz. Toplum içinde olmaya çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Metin, doğru teçhizat olduğunda bütün engellilerin çalışabileceğini vurgulayarak, birimdekilerin becerilerine göre görev dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

Engelleri farklı olsa da ortak bir dilde buluştuklarını, yemek yapımı ve dağıtımı esnasında birbirlerine kendi iletişim dillerini öğrettiklerini anlatan Metin, şunları kaydetti:

"Mesela ortopedik engelli biri olarak ben işaret dilini bilmiyorum. Onu öğrenme gayretindeyim. İftar için yemek dağıtırken ben görme engelli bir arkadaşla hareket ediyorum. O yemek taşıyor, ben ona yol gösteriyorum. Bazen engelli ailelere rastlıyoruz. Arkadaşlarımızla çok güzel diyaloglar kuruyorlar. Yemek verdiğimiz insanlar da şaşırıyor. Bu da bizim arzumuzu daha artırıyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası

Maskesiz dolaşan 18 kişi para cezası

Konya’da toplu ulaşım araçlarında klimalar çalışmayacak

Konya’da toplu ulaşım araçlarında klimalar çalışmayacak

Denizli’nin parklarında renkli görüntüler ortaya çıktı

Denizli’nin parklarında renkli görüntüler ortaya çıktı

Kartal’ın parkları çocuklar için hazır

Kartal’ın parkları çocuklar için hazır

ASKİ, Acarlar’da çalışmaya devam ediyor

ASKİ, Acarlar’da çalışmaya devam ediyor

Validen çocuklara sürpriz

Validen çocuklara sürpriz

Ankara Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:28
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:02
Yatsı
21:37

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Devran Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Çalık Eczanesi
Yenimahalle
İlknur Eczanesi
Mamak
Çankırı Eczanesi
Mamak
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.