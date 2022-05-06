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İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

06.05.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dila Hanım, Hayat Öpücüğü, Yüksek Sosyete gibi projelerde yer alan Hatice Şendil şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'İyilik' dizisinde rol alıyor. 2001'de Miss Turkey yarışmasına katılan ve yarışmayı 3. olarak tamamlayan 38 yaşındaki oyuncu Hatice Şendil'in eşi bakın kim çıktı.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

Ekranların yeni projesi 'İyilik' dizisinde başrol Neslihan karakterine hayat veren Hatice Şendil hakkında az bilinen gerçek şaşırttı. Ünlü oyuncunun eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

HATİCE ŞENDİL'İN EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

2001'de katıldığı Miss Turkey yarışmasından sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda (Miss Europe) 4. olan Hatice Şendil, şimdilerde yeni diziyle ekran önünde yer alıyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

Hatice Şendil 2015 yılında Burak Sağyaşar ile hayatını birleştirdi. Küçük Kadınlar dizisinde "Utku Deviren" rolü ile akıllara kazınan Burak Sağyaşar, 2007-2008 yıllarında yayınlanan Yemin dizisinde Mahir rolünü de oynamıştı.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

Yıllar içerisinde epey değişen Burak Sağyaşar, şimdilerde sevilen dizi Teşkilat'ın yapımcılığını üstleniyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar'ın, 2017 doğumlu Can adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

İkili sosyal medyadan birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

Geçtiğimiz yıl 28 Mayıs'ta eşiyle düğün pozunu yayınlayan Burak Sağyaşar, "28 Mayıs" notunu düşüp sonsuzluk işareti koymuştu.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in eşi de oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

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