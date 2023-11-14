İyilik yapmak için evine aldığı arkadaşı yuvasını yıktı

Cinayeti aylar önce sosyal medyadan “Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur” paylaşımıyla duyuran kocanın, evine aldığı yakın arkadaşını yaşananlardan sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yasak aşk iddiasıyla yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın detayları da ortaya çıktı. Düğünlerde müzisyenlik yapan Emin Ülker’in, yakın arkadaşı Yusuf Cavlak’tan bir süre önce borç aldığı ortaya çıktı. Yazın eşinden boşanan ve evsiz kalan Yusuf Cavlak’ı evinde konuk eden Emin Ülker, eşi ve arkadaşı arasında yakınlaşma olduğunu hissedince her ikisiyle de tartışma yaşadı. Yusuf Cavlak’ı evinden gönderen Emin Ülker, eşinin kendisinden şiddet gördüğü yönündeki şikayet üzerine evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

İYİLİK YAPMAK İÇİN EVİNE ALMIŞTI

Bir süredir evine gelemeyen Emin Ülker, kendisinin uzaklaştırılmasının ardından Yusuf Cavlak’ın eve geri gelmesi üzerine çılgına döndü. Geçtiğimiz 30 Eylül’de “Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak hariç” şeklinde paylaşım yapan ve ardından bu paylaşımı silen Emin Ülker, dün takip ettiği karısı ve arkadaşını evlerine girmek üzereyken pompalı tüfekle ateş ederek öldürüp ardından 2 sokak ileride intihar etti. 2 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde cinayeti işleyen Emin Ülker’in yaşananlardan arkadaşı Yusuf Cavlak’ı sorumlu tuttuğu ve yakın çevresine onu öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Ölen iki arkadaştan Emin Ülker ile Yusuf Cavlak’ın cenazesi, Çardak ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’ne götürüldü. Söğütlü Mahalle Mezarlığı’nda Ülker’in saat 10.30’da, Cavlak’ın ise saat 12.30’da güvenlik gerekçesi nedeniyle 2 saat arayla gömüldü. Öte yandan Özlem Ülker’in cenazesi ise Çameli Gökçeyaka Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

