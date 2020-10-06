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İyilikte Buluşalım Futbol Şöleni’nde kazanan dostluk oldu

BURSA HABERLERİ  | 06.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Bursa Şubesi, iyilik hareketini yaymak, Türk Kızılay’ın faaliyetlerini çeşitli faaliyetlerle anlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, iyilik hareketini yaymak, Türk Kızılay’ın faaliyetlerini çeşitli faaliyetlerle anlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türk Kızılay Bursa Şubesi ve Bursa amatör liglerinin dört güzide kulübünün işbirliği ile düzenlenen futbol sporcular iyilik ve paylaşma adına ter döktü. Antrenman niteliğinde 40’ar dakikalık olarak oynanan maçlar sonunda kazanan dostluk oldu.
Fairplay ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde, tüm sosyal mesafe, hijyen tedbirleri alınarak, dostluk çerçevesinde gerçekleşen futbol şöleninde Bursa 19 Mayıs Spor, Uludağ Yıldız Spor, Fatih Gücü Spor ve 1947 Çekirge İdman Yurdu takımları mücadele etti. Organizasyonun ilk karşılaşmasında Bursa 19 Mayıs Spor, Uludağ Yıldız Spor’u 2-1’lik skorla yendi. İkinci maçta ise 1947 Çekirge İdman Yurdu, Fatih Gücü Spor’a karşı 2-0’lık galibiyet aldı. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde Uludağ Yıldız Spor ve Fatih Gücü 1-1’lik beraberlik elde ederken, penaltılarla kazanan Fatih Gücü oldu. Çekişmeli geçen final maçında ise Bursa 19 Mayıs Spor Kulübü ve 1947 Çekirge İdman Yurdu arasında oynana maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda atılan penaltılarla maçın galibi ve müsabakaların şampiyonu 19 Mayıs Spor Kulübü oldu.
Türk Kızılay’ın iyilik hareketine farkındalık oluşturmak ve destek vermek için gerçekleştirilen müsabakalarda maçlara centilmenlik ve dostluk damgasını vurdu. Maçlar sonunda takımlara kupaları Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve Türk Kızılay Bursa Şube Yöneticileri tarafından verildi. Kupa töreninden sonra sporculara seslenen Başkan Davut Gürkan, Türk Kızılay’ın iyilik hareketlerini sporla harmanlayarak hep birlikte anlamlı bir organizasyona imza attıklarını belirterek, tüm sporculara, takımların teknik heyetlerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. 19 Mayıs Spor Kulübü Başkanı Zafer Akman ise organizasyon ile sporculara Türk Kızılay ruhunu aşılayarak, iyilik hareketinin yanında olduklarını göstermekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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