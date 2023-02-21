YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi 24 Şubat'ta başlayacak

"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi 24 Şubat'ta başlayacak

21.02.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyilikhane Çocuk Derneğinin depremzedeler adına başlattığı "İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi, birçok etkinlikle 24-26 Şubat arasında gerçekleştirilecek.

Yüze yakın destekçinin katkı sunduğu projeyi, Ayşe Sevim, Billur Tirgil ve Ayşe Şahinboy Doğan organize ediyor.

Projeye ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan şair ve yazar Ayşe Sevim, "İnsan bir şey yapmadan devamlı deprem bölgelerine ait videoları izleyerek hasta oluyor. Deliriyor. Ben bu işe bölgedeki insanlara yardım etmek kadar, kendime yardım etmek için de girdim. Bizler fil olsak başka bir bölgede depremde zarar gören filler için yola çıkmazdık. Ama insanız ve insan oluşumuz yakamızı bırakmıyor. Bize 'bir şey yap' diyor. Böylece ayağa kalkıyoruz. Elhamdülillah." dedi.

Yazar Ayşe Şahinboy Doğan da proje kapsamında geliri afetzedelere bağışlanmak üzere bir kermes düzenleneceğini aktararak, "Günlerdir hepimiz uykusuz, yüreğimiz ağrılarla, dilimizde duayla haberleri takip ediyoruz. Acımız büyük. İmtihan zor. Şimdi dayanışma zamanıdır, o yüzden bu kermesi bir nebze olsun yaralarımızı birlikte sarmak için düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tasarımcı Billur Tirgil ise "Bize ne düşer diye yola çıktık. Biz elinin emeği ile ekmeğini kazanan insanlarız. Bu büyük imtihanın içinde elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Bir güzelliğe teşvik edelim. İyiliği yayalım. İyilikte buluşalım." diye konuştu.

Proje içerisindeki "İyilikte Buluşuyoruz" kermesi, 24- 26 Şubat'ta Üsküdar Muamma Kahve'de yapılacak. Aynı zamanda proje destekçilerinden İstanbul Sinema Evi, Z-Gelişim Atölyeleri, Net Yazı, Tiyatro Külliyen ve Tiyatro Ankebut çeşitli atölyeler düzenleyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyorSTK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor
Mardin'de tedavi gören depremzede öğrenciler hastane odasında dersbaşı yaptıMardin'de tedavi gören depremzede öğrenciler hastane odasında dersbaşı yaptı
17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi’nin kapıcısı o anları anlattı: “Her yeri toz bulutu kapladı”17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi’nin kapıcısı o anları anlattı: “Her yeri toz bulutu kapladı”
Anahtar Kelimeler:
deprem

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Şubat Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:11
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.