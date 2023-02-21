"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi 24 Şubat'ta başlayacak

Yüze yakın destekçinin katkı sunduğu projeyi, Ayşe Sevim, Billur Tirgil ve Ayşe Şahinboy Doğan organize ediyor.

Projeye ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan şair ve yazar Ayşe Sevim, "İnsan bir şey yapmadan devamlı deprem bölgelerine ait videoları izleyerek hasta oluyor. Deliriyor. Ben bu işe bölgedeki insanlara yardım etmek kadar, kendime yardım etmek için de girdim. Bizler fil olsak başka bir bölgede depremde zarar gören filler için yola çıkmazdık. Ama insanız ve insan oluşumuz yakamızı bırakmıyor. Bize 'bir şey yap' diyor. Böylece ayağa kalkıyoruz. Elhamdülillah." dedi.

Yazar Ayşe Şahinboy Doğan da proje kapsamında geliri afetzedelere bağışlanmak üzere bir kermes düzenleneceğini aktararak, "Günlerdir hepimiz uykusuz, yüreğimiz ağrılarla, dilimizde duayla haberleri takip ediyoruz. Acımız büyük. İmtihan zor. Şimdi dayanışma zamanıdır, o yüzden bu kermesi bir nebze olsun yaralarımızı birlikte sarmak için düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tasarımcı Billur Tirgil ise "Bize ne düşer diye yola çıktık. Biz elinin emeği ile ekmeğini kazanan insanlarız. Bu büyük imtihanın içinde elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Bir güzelliğe teşvik edelim. İyiliği yayalım. İyilikte buluşalım." diye konuştu.

Proje içerisindeki "İyilikte Buluşuyoruz" kermesi, 24- 26 Şubat'ta Üsküdar Muamma Kahve'de yapılacak. Aynı zamanda proje destekçilerinden İstanbul Sinema Evi, Z-Gelişim Atölyeleri, Net Yazı, Tiyatro Külliyen ve Tiyatro Ankebut çeşitli atölyeler düzenleyecek.

