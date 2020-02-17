YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İZAYDAŞ, 2019 yılını masaya yatırdı

İZAYDAŞ, 2019 yılını masaya yatırdı

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, bir yıllık performansı masaya yatırıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, bir yıllık performansını bütün yöneticileriyle birlikte değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, bir yıllık performansı masaya yatırıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, bir yıllık performansını bütün yöneticileriyle birlikte değerlendirdi. Üç ayrı oturumda bir araya gelen İZAYDAŞ yöneticileri, Genel Müdür Yardımcılarının sunumuyla bir yıllık çalışmaları ve hedeflerini paylaştı. Müdür, şef ve sorumluların katıldığı Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Üç oturumdan oluşan toplantıda Genel Müdür Yardımcıları, Özel Kalem, İSG Şefliği ve Yönetim Sistemleri Temsilcileri, 2019 yılına ait hedeflerinin gerçekleşme durumunu ve 2020 yılına dair planlamalarını sunumlar eşliğinde anlattı.
Toplantının sonunda konuşan Genel Müdür Muhammet Saraç, “Yöneticilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz proje ve yatırımların değerlendirmesini yaptık. İZAYDAŞ her geçen gün daha da büyüyor. 2020 yılında da hem yatırım hem de yönetim sistemlerinde sürekli iyileştirme yaparak yoluna devam edecektir. Kurumsal bir yapıya kavuşmuş gurur duyulan bir şirket haline geldik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın öncülüğünde yeni stratejilerimizle daha başarılı yol almak ve şirketimizi geleceğe taşımak için çalışacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:19
İkindi
16:14
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Kandıra Eczanesi
Kandira
Banu Eczanesi
Korfez
Ülker Eczanesi
Gebze
Ersin Eczanesi
Basiskele
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Osmangazi Eczanesi
Darica
Gamze Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

İsrafa karşı bayat ekmek kutusu

İsrafa karşı bayat ekmek kutusu

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.