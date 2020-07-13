YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İZAYDAŞ, altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olma hedefinde

İZAYDAŞ, altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olma hedefinde

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin atık yönetimindeki lider kuruluşu İZAYDAŞ’ın hazırladığı ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren altı adet Ulusal Meslek Standardında pilot sınav uygulamaları tamamlandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığı Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ile atık işleme alanına yönelik meslek standardı hazırlama süreci başlatılmış oldu.

Türkiye’nin atık yönetimindeki lider kuruluşu İZAYDAŞ’ın hazırladığı ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren altı adet Ulusal Meslek Standardında pilot sınav uygulamaları tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığı Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ile atık işleme alanına yönelik meslek standardı hazırlama süreci başlatılmış oldu. Ulusal meslek standardı hazırlama süreci hakkında MYK eğitimcileri İZAYDAŞ’ta genel bilgilendirme yaparak dört farklı komisyon ile çalışmalara başladı. Moderatör eşliğinde yapılan çalışmalar neticesinde Taslak Ulusal Yeterlilik Metinleri hazırlandı. Bu metinler 41 farklı kurum ve kuruluş olmak üzere sektör görüşüne gönderildi. Gelen görüşler komisyonlar tarafından değerlendirildi ve metinlerde gerekli güncellemeler yapıldı. Ulusal yeterlilikler için soru bankaları hazırlama sürecinin ardından her bir meslek için pilot sınav uygulaması yapılarak, gerçek sınav öncesi hem süreçler hem de metinler test edildi. Sınavlar teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı yapıldı. Pilot sınav uygulaması sonucunda her bir meslek dalı için pilot sınav sonuç raporu hazırlandı. Pilot sınav uygulamasında gerek sorularda gerekse metinlerde tespit edilen eksiklikler tamamlandı. Bu işlemlerden sonra nihai rapor MYK’ya verilerek süreç sonlandırıldı. İZAYDAŞ, hazırlanan altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olmayı hedefliyor. Bunun için çalışmalar MYK ile koordineli olarak sürdürülüyor.
Çevre sektöründe aktif olarak ihtiyaca cevap verebilecek ve İZAYDAŞ ile MYK arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan altı adet meslek standartları; atık besleme elemanı, atık yakma operatörü, atık yakma ön işlem elemanı, atık yakma saha elemanı, düzenli depolama bertaraf saha elemanı, tıbbi atık sterilizasyon tesisi elemanı olarak sıralanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:33
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:39
Yatsı
22:24

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Çağla Eczanesi
Cayirova
Handan Eczanesi
Karamursel
Alkan Eczanesi
Kandira
Nimet Eczanesi
Derince
Fırat Eczanesi
Gebze
Nesrin Eczanesi
Izmit
Hayat Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.