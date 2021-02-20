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İZDENİZ’de yeni düzen feribot kullanımını artırdı

20.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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İZDENİZ’de yeni düzen feribot kullanımını artırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün, 1 Şubat’tan itibaren uygulamaya aldığı yeni sefer düzeni, arabalı vapur kullanımını artırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün, 1 Şubat’tan itibaren uygulamaya aldığı yeni sefer düzeni, arabalı vapur kullanımını artırdı. İlk 15 günde feribotla taşınan araç sayısı, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 19,5 yükseldi.
Pandemi döneminde biniş rakamları yüzde 50’den fazla düşen İZDENİZ Genel Müdürlüğü, kullanım sıklığının yoğun olduğu hat ve saat dilimlerini baz alarak yeni bir sefer programı oluşturdu ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) de onayıyla 1 Şubat’tan itibaren de uygulamaya aldı. Yeni tarife, özellikle Bostanlı-Üçkuyular hattında hizmet veren arabalı vapur kullanımında önemli ölçüde artış sağladı.
Şubat ayının ilk 15 gününde 34 bin 679 araç taşındı. Ocak ayının ilk yarısında bu rakam 29 bin 5 olarak gerçekleşmişti. Böylece Şubat’ın ilk yarısında arabalı vapuru kullanan araç sayısı, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artış gösterdi. Öte yandan, “bir günde taşınan en fazla araç sayısı” rekoru da kırıldı. 4 bin 629 olan önceki rekor, 5 Şubat Cuma günü 5 bin 60’a yükseldi. Bostanlı-Üçkuyular feribotları, hafta içi 07.15-10.00 ve 15.00-20.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; diğer saat dilimlerinde ise 20 dakikada bir sefer yapıyor.

Yolculu seferlerde durum
Yeni tarifeye göre, yolcu gemileri ise hafta içi mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde 15 dakikada bir sefer yapıyor. Hafta içi 10.50-14.30 ve 20.20-22.20 saatleri arasında Bostanlı İskelesinden Konak İskelesine yapılan yolculu seferlerde ise gemiler önce Karşıyaka İskelesine uğruyor. 20.10-22.10 saatleri arasında Bostanlı İskelesinden Pasaport ve Alsancak iskelelerine yapılan seferlerde de önce Karşıyaka İskelesine uğranılıyor.
Cumartesi-Pazar günleri; Bostanlı İskelesinden Konak İskelesine yapılan seferlerde, gemiler önce Karşıyaka İskelesine uğruyor.

İZDENİZ’de yeni düzen feribot kullanımını artırdı

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Akşam
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Aliaga
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Aliaga
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