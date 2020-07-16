YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. İZDES heyetinden Burhaniye’ye ziyaret

İZDES heyetinden Burhaniye’ye ziyaret

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İzleme ve Değerlendirme (İZDES) Projesi” çalışmaları kapsamında Vali-Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığındaki heyet Balıkesir’in Burhaniye ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının ilçe teşkilatlarındaki tüm iş, işlem ve faaliyetlerin yerinde gözlemlenmesi, raporlanmasına yönelik bir değerlendirme sistemi olan İZDES Projesi kapsamında Burhaniye’yi ziyaret eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında, Polis Başmüfettişi Arif Çankal, J.Yarbay Nadir Demirhan, Daire Başkan Vekili Dr.

İZDES heyetinden Burhaniye’ye ziyaret

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İzleme ve Değerlendirme (İZDES) Projesi” çalışmaları kapsamında Vali-Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığındaki heyet Balıkesir’in Burhaniye ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının ilçe teşkilatlarındaki tüm iş, işlem ve faaliyetlerin yerinde gözlemlenmesi, raporlanmasına yönelik bir değerlendirme sistemi olan İZDES Projesi kapsamında Burhaniye’yi ziyaret eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında, Polis Başmüfettişi Arif Çankal, J.Yarbay Nadir Demirhan, Daire Başkan Vekili Dr. Olcay Erkıral Tavas, Şube Müdür Vekili Nurşen Genç ve AB Uzman Yardımcısı Sabrican Sarak’tan oluşan heyet, Burhaniye Kaymakam Vekili Şeref Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Nüfus Müdürü Erdem Acar ve diğer kurum amirlerinin katılımlarıyla kaymakamlık toplantı salonunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası heyet Kaymakamlık birimlerine, İlçe Nüfus Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma Komutanlığına bir dizi ziyaret gerçekleştirerek birimlerin fiziki ve beşeri kapasitesine ilişkin mevcut ihtiyaç ve talepleri görüşerek birimlerin kurumsal performansının değerlendirmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.
Ziyaret programı gün sonunda Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen nihai değerlendirme toplantısı ile son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:59
Sabah
05:47
Öğle
13:20
İkindi
17:15
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

İnan Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.