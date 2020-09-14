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İZELMAN’dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı

İZMİR HABERLERİ  | 14.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden sonra ücretsiz otopark desteği için de ‘devam’ kararı aldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanları sağlık personeline destek amacıyla 20 Mart’ta ‘ücretsiz otopark’ uygulaması başlatmıştı.

İZELMAN’dan sağlıkçılar için ücretsiz otopark hizmetine devam kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden sonra ücretsiz otopark desteği için de ‘devam’ kararı aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanları sağlık personeline destek amacıyla 20 Mart’ta ‘ücretsiz otopark’ uygulaması başlatmıştı. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle uygulamanın uzatılması kararı alındı.

Toplu ulaşım da ücretsiz
Başladığı günden beri binlerce sağlıkçının, kurum kimlik kartlarını göstererek yararlandığı ücretsiz otopark hizmeti, İZELMAN’ın işlettiği tüm otoparklarda geçerli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin başından itibaren sağlık ve eczane çalışanlarına toplu ulaşım hizmetini de ücretsiz veriyor.

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