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İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu

02.11.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde sikke ve tarihi objeler ele geçirildi.

Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarkaya köyünde izinsiz kazı yapan M.A'yı suçüstü yakaladı.

El dedektörü ile yakalanan zanlının ikametinde 3 sikke ile tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen yüzük, kolye ve 26 obje bulundu.

Hakkında adli ve idari işlem yapılan M.A. serbest bırakıldı.

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