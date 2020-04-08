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İzinsiz satışı yapılan hijyen ürünleri ele geçirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.04.2020 21:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir depo ve aynı kişiye ait üç işyerine düzenlenen operasyonda izinsiz satışı gerçekleştirilen hijyen ürünleri ele geçirildi.Bandırma’da bir depo ve aynı kişiye ait 3 iş yerine düzenlenen operasyonda izinsiz satışı gerçekleştirilen hijyen ürünleri ele geçirildi.

İzinsiz satışı yapılan hijyen ürünleri ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir depo ve aynı kişiye ait üç işyerine düzenlenen operasyonda izinsiz satışı gerçekleştirilen hijyen ürünleri ele geçirildi.

Bandırma’da bir depo ve aynı kişiye ait 3 iş yerine düzenlenen operasyonda izinsiz satışı gerçekleştirilen hijyen ürünleri ele geçirildi. 5 bin 993 adet 1 litrelik alkol bazlı hijyenik yüzey temizleyici ürüne el konulurken, 1 kişi de gözaltına alındı. M.S.K. (39) adlı şüpheliye ait depo ve iş yerinde yapılan incelemelerde satış izni olmayan 1 litrelik bidonlara doldurulmuş toplam 5 bin 993 adet alkol bazlı yüzey temizleyici ile yasal mevzuata aykırı olarak satılan 72 şişe 1’er litrelik etil alkol tespit edildi.

Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, detaylı analiz ve inceleme için el konulan ürünlerden numuneler aldı.
Polis ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin iş yerindeki incelemesi sürüyor.
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ürünlere el konulurken, şüpheli M.S.K. (39) hakkında Adli ve İdari tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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