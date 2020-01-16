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  4. İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 16.01.2020 22:05 | Son Güncelleme

Konya’da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında bir kargo aracında ele geçirilen, izinsiz olarak üretilmiş ve yasal olmayan yollarla satışı yapılan çok sayıda silah ve silah malzemesi ile ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyşehir-Konya karayolu üzerinde bir kargo şirketine ait araçta yapılan kontrolde, Y.G., M.G., O.Y.

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Konya’da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında bir kargo aracında ele geçirilen, izinsiz olarak üretilmiş ve yasal olmayan yollarla satışı yapılan çok sayıda silah ve silah malzemesi ile ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyşehir-Konya karayolu üzerinde bir kargo şirketine ait araçta yapılan kontrolde, Y.G., M.G., O.Y. ve M.S. isimli dört şahsa ait olduğu tespit edilen, izinsiz olarak üretimi yapılmış ve yasal olmayan yollarla satışı yapılarak diğer illere gönderilen 500 adet kuru sıkı namlusundan çevrilme tabanca namlusu, 500 adet tabanca komple gövdesi ve tetik tertibatı, 500 adet tabanca şarjörü, 10 pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyulurken, dört şüpheliden M.S. ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Y.G., M.G. ve O.Y. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

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