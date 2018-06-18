İzlandalı oyuncuyla ilgili ortaya çıkan gerçek, futbolseverleri bir hayli şaşırttı.

İzlandalı Birkir Mer Saevarsson çalıştığı fabrikadan izin alıp Dünya Kupası'na geldi

1 / 8 Arjantin ile 1-1 berabere kalan İzlanda'nın başarısında 33 yaşındaki savunmacı Birkir Mer Saevarsson'un payı büyüktü.

2 / 8 Değeri 100 milyonlarca euro olan Lionel Messi ve Angel Di Maria'ya adım attırmayan 33 yaşındaki defans oyuncusunun diğer mesleği ise alışılanın dışında.

3 / 8 Rusya'ya gelebilmek için çalıştığı fabrikadan izin alan Saevarsson, lav tuzu paketleme işinde çalışıyor.

4 / 8 "DÜNYA KUPASI'NDAN NORMAL"

5 / 8 Birkin Mer Saevarsson, "Benim bir fabrikada işçi olarak çalışmam Dünya Kupası finallerine gitmemizden çok daha normal" dedi.

6 / 8 Bu arada İzlanda'da Lionel Messi'nin penaltısını kurtaran kaleci Halldorsson ise ülkesinde tanınmış belgesel, klip ve reklam yönetmeni.

7 / 8 34 yaşındaki file bekçisi son olarak Coca-Cola'nın, Dünya Kupası için hazırladığı reklam filmini çekti. (AMK Gazetesi)