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İzlandalı Birkir Mer Saevarsson çalıştığı fabrikadan izin alıp Dünya Kupası'na geldi

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda ilginç yaşam hikayeleri dikkat çekiyor. Arjantinli Messi'yi başarıyla savunan 33 yaşındaki Saevarsson'un İzlanda'da lav tuzu paketleme işinde çalıştığı ortaya çıktı.

İzlandalı oyuncuyla ilgili ortaya çıkan gerçek, futbolseverleri bir hayli şaşırttı.

İzlandalı Birkir Mer Saevarsson çalıştığı fabrikadan izin alıp Dünya Kupası'na geldi

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Arjantin ile 1-1 berabere kalan İzlanda'nın başarısında 33 yaşındaki savunmacı Birkir Mer Saevarsson'un payı büyüktü.

Arjantin ile 1-1 berabere kalan İzlanda'nın başarısında 33 yaşındaki savunmacı Birkir Mer Saevarsson'un payı büyüktü.
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Değeri 100 milyonlarca euro olan Lionel Messi ve Angel Di Maria'ya adım attırmayan 33 yaşındaki defans oyuncusunun diğer mesleği ise alışılanın dışında.

Değeri 100 milyonlarca euro olan Lionel Messi ve Angel Di Maria'ya adım attırmayan 33 yaşındaki defans oyuncusunun diğer mesleği ise alışılanın dışında.
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Rusya'ya gelebilmek için çalıştığı fabrikadan izin alan Saevarsson, lav tuzu paketleme işinde çalışıyor.

Rusya'ya gelebilmek için çalıştığı fabrikadan izin alan Saevarsson, lav tuzu paketleme işinde çalışıyor.
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"DÜNYA KUPASI'NDAN NORMAL"

"DÜNYA KUPASI'NDAN NORMAL"
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Birkin Mer Saevarsson, "Benim bir fabrikada işçi olarak çalışmam Dünya Kupası finallerine gitmemizden çok daha normal" dedi.

Birkin Mer Saevarsson, "Benim bir fabrikada işçi olarak çalışmam Dünya Kupası finallerine gitmemizden çok daha normal" dedi.
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Bu arada İzlanda'da Lionel Messi'nin penaltısını kurtaran kaleci Halldorsson ise ülkesinde tanınmış belgesel, klip ve reklam yönetmeni.

Bu arada İzlanda'da Lionel Messi'nin penaltısını kurtaran kaleci Halldorsson ise ülkesinde tanınmış belgesel, klip ve reklam yönetmeni.
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34 yaşındaki file bekçisi son olarak Coca-Cola'nın, Dünya Kupası için hazırladığı reklam filmini çekti. (AMK Gazetesi)

34 yaşındaki file bekçisi son olarak Coca-Cola'nın, Dünya Kupası için hazırladığı reklam filmini çekti. (AMK Gazetesi)
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İzlandalı Birkir Mer Saevarsson çalıştığı fabrikadan izin alıp Dünya Kupası'na geldi

İzlandalı Birkir Mer Saevarsson çalıştığı fabrikadan izin alıp Dünya Kupası'na geldi
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Anahtar Kelimeler:
izlanda dünya kupası Birkir Mer Saevarsson

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fabrikada işçi olanlar dünya kupasına gitti bizimkiler gibi yan gelip yatanlar gidemedi.
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