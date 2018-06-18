İzlandalı oyuncuyla ilgili ortaya çıkan gerçek, futbolseverleri bir hayli şaşırttı.
İzlandalı Birkir Mer Saevarsson çalıştığı fabrikadan izin alıp Dünya Kupası'na geldi
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Arjantin ile 1-1 berabere kalan İzlanda'nın başarısında 33 yaşındaki savunmacı Birkir Mer Saevarsson'un payı büyüktü.
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Değeri 100 milyonlarca euro olan Lionel Messi ve Angel Di Maria'ya adım attırmayan 33 yaşındaki defans oyuncusunun diğer mesleği ise alışılanın dışında.
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Rusya'ya gelebilmek için çalıştığı fabrikadan izin alan Saevarsson, lav tuzu paketleme işinde çalışıyor.
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"DÜNYA KUPASI'NDAN NORMAL"
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Birkin Mer Saevarsson, "Benim bir fabrikada işçi olarak çalışmam Dünya Kupası finallerine gitmemizden çok daha normal" dedi.
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Bu arada İzlanda'da Lionel Messi'nin penaltısını kurtaran kaleci Halldorsson ise ülkesinde tanınmış belgesel, klip ve reklam yönetmeni.
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34 yaşındaki file bekçisi son olarak Coca-Cola'nın, Dünya Kupası için hazırladığı reklam filmini çekti. (AMK Gazetesi)
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İzlandalı Birkir Mer Saevarsson çalıştığı fabrikadan izin alıp Dünya Kupası'na geldi
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