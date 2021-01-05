İzlenme oranı rekor kırdı ama Netflix’ten Bridgerton 2. sezon onayı gelmedi!

Netflix, yılın son aylarına dönem dizisi Bridgerton ile damga vurdu. Netflix, Shonda Rhimes'ın Bridgerton dizisiyle ilgili sessizliğini koruyor. Yayınlandığı ilk günlerde çıplak sahneler yüzünden eleştirilse de beğeniyle izlenilen dönem dizisi Bridgerton, ilk 28 günde 63 milyon hane halkı tarafından izlendi.

BRİDGERTON DİZİSİNE ONAY GELMEDİ

Şaşırtıcı olan gündemden düşmeyen ve izlenme rakamları oldukça başarılı olan Bridgerton dizisi için onay çıkmaması oldu.

Chris Van Dusen tarafından yaratılan drama, Netflix'in ABD, İngiltere, Brezilya, Fransa ve Güney Afrika dahil 76 ülkede ilk 10 listesine girmeyi başardı. Bridgerton, Netflix'in faaliyet gösterdiği her ülkede ilk 10'da 1 numaraya yükseldi. Dizinin hayranları Bridgerton 2. sezonuna garanti gözüyle bakarken, uzun süren bu sessizlik soru işaretlerini peşinden getirdi. Bridgerton 2. sezon için gözler Netflix’te.



