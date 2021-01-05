Akıllardaki soru yanıtlandı! The Walking Dead, 2021'de ne zaman dönecek?

The Walking Dead dizisinde heyecan dorukta. Bir sonraki sezonla birlikte final yapacak olan diziden sonra Daryl ve Carol karakterlerine odaklanan yeni bir spinoff çekilecek.

Bu sene zombi kıyametinde hayatta kalan Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan) ve Maggie (Lauren Cohan), Ekim'de çıkan bölüm "A Certain Doom'da" sonlanan Fısıldayan Savaşı'nın ardından çoğunlukla tek başlarına atılacakları maceralar işlenecek. Rosita (Christian Serratos) ve Connie'yi (Lauren Ridloff) de içeren tam kadro, 2021'de başlayıp 2022'ye sarkacak birkaç kısma ayrılmış, 24 bölümlük epik final sezonunda dönecek.

THE WALKİNG DEAD 10. SEZON NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Comicbook.com'un haberine göre The Walking Dead 10. sezonun "Home Sweet Home" ile başlayacak son kısmı, 28 Şubat pazar günü AMC ekranlarında çıkacak. 10. sezonun C kısmının ilk bölümü, 9. sezondaki çatışmalarının ardından Maggie ve Negan'ı yeniden karşı karşıya getirecek ve artık 8 yaşına gelmiş Hershel Rhee'yi, dul kalmış Maggie'nin Glenn'den (Steve Yeun) olan oğlunu görücüye çıkaracak.