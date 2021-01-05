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Akıllardaki soru yanıtlandı! The Walking Dead, 2021'de ne zaman dönecek?

05.01.2021 07:45 | Son Güncelleme:
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Akıllardaki soru yanıtlandı! The Walking Dead, 2021'de ne zaman dönecek?

The Walking Dead adım adım finale doğru ilerlerken, dizinin hayranları yeni bölümlerin ne zaman geleceğini merak ediyor. The Walking Dead yeni bölümleriyle 2021'de ekranlara dönecek. 10. sezonun 6 bölümlük ek kısmının peşinden son sezon gelecek.

The Walking Dead dizisinde heyecan dorukta. Bir sonraki sezonla birlikte final yapacak olan diziden sonra Daryl ve Carol karakterlerine odaklanan yeni bir spinoff çekilecek.

Bu sene zombi kıyametinde hayatta kalan Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan) ve Maggie (Lauren Cohan), Ekim'de çıkan bölüm "A Certain Doom'da" sonlanan Fısıldayan Savaşı'nın ardından çoğunlukla tek başlarına atılacakları maceralar işlenecek. Rosita (Christian Serratos) ve Connie'yi (Lauren Ridloff) de içeren tam kadro, 2021'de başlayıp 2022'ye sarkacak birkaç kısma ayrılmış, 24 bölümlük epik final sezonunda dönecek.

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THE WALKİNG DEAD 10. SEZON NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Comicbook.com'un haberine göre The Walking Dead 10. sezonun "Home Sweet Home" ile başlayacak son kısmı, 28 Şubat pazar günü AMC ekranlarında çıkacak. 10. sezonun C kısmının ilk bölümü, 9. sezondaki çatışmalarının ardından Maggie ve Negan'ı yeniden karşı karşıya getirecek ve artık 8 yaşına gelmiş Hershel Rhee'yi, dul kalmış Maggie'nin Glenn'den (Steve Yeun) olan oğlunu görücüye çıkaracak.

Program direktörü Angela Kang Ekim'de, pandemi döneminde güvenlik önlemleriyle çekilmiş yeni bölümlerin ön gösterimlerinin yapıldığı sırada verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

"Karakterlerin gerçekten derinine indiğimiz anlar olacak... Yüzlerce yardımcı rolün de bulunduğu devasa bir finalden bekleyeceğiniz kapsam ve ölçeğe sahip değiller ama bence izleyenlerin gerçekten çok seveceği, iyi bir hikâye anlatmayı başardık. Maggie'yle Negan arasında gelişecek dinamiği göreceğiz; Daryl ve Carol'a ilişkin epey bir şey anlatılacak; insanların geçmişlerinde nerelerde, neler yaptığını göreceğiz. Bunun, detayları bilinmeyen önemli anları merak eden izleyiciler için de tatmin edici olacağını sanıyorum."

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6 bölüm AMC'deki eski yayın saatlerinde, 28 Şubat'tan 4 Nisan'a kadar gösterilecek ve Negan'ın geçmişini anlatan "Here's Negan" bölümüyle sonlanacak.

THE WALKİNG DEAD 11. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

  1. sezonun C kısmında yer alacağı duyurulan konuk yıldızlar arasında "One More" bölümünde Peder Gabriel (Seth Gilliam) ve Aaron'ı (Ross Marquand) yolları kesişen ve onlara düşman olan, sert görünüşlü kıyametzede Mays'i canlandıran Robert Patrick; "Find Me'de" Daryl'ın ormanda gezerken karşılaştığı bir yabancı olan Leah rolünde Lynn Collins; "Here's Negan'da" Negan'ın ölüm döşeğindeki eşi Lucille'i canlandıran Hilarie Burton Morgan ve "A Certain Doom'da" ortaya çıkan metal maskeli adamı canlandıran Okea Eme-Akwari yer almıştı.

AMC The Walking Dead 11. sezonun çıkış tarihini henüz açıklamadı. Final sezonunun Ekim ayında başlaması bekleniyor.

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