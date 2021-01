Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de... Hızlı ve Öfkeli 9’da sürprizler bitmiyor

Hızlı ve Öfkeli 9, Total Film dergisinin son sayısına kapak konusu oldu. Dergiden fotoğraflar paylaşan John Cena, "Sete ilk adım attığımdan beri bu projenin izleyicilere ulaşmasını görmeyi bekliyorum" mesajı verdi. Fotoğraflardaki dikkat çeken alıntı ise John Cena’nın "Fast 9 kesinlikle sinemaya gitmek için iyi bir neden." diyor.

Been ready see this project come to audiences since I first stepped on set. Hope you’re as excited as we are! A new interview for @totalfilm hits UK newsstands THIS Friday, January 8th. #Fast9 #F9 pic.twitter.com/N8YiSw7MYU