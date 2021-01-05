Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de... Hızlı ve Öfkeli 9’da sürprizler bitmiyor

Sinema salonları koronavirüs salgını ortasında ayakta kalmaya çalışırken John Cena, yakında çıkacak olan Hızlı ve Öfkeli 9'un mutlaka sinema salonunda izlenmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Hızlı ve Öfkeli 9’un oyuncularından John Cena’nın bu ısrarın altında özel bir sebep yatıyor olabilir.

Yıllara ve fizik kurallarına meydan okuyan seri Hızlı ve Öfkeli 9, koronavirüs pandemisi yüzünden defalarca ertelenmiş, sonra olarak vizyon tarihi için 28 Mayıs 2021 belirlenmişti. Hızlı ve Öfkeli serisinin 10 ve 11’inci filmle birlikte sona ereceğini hatırlatalım.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 UZAYDA GEÇECEK

Heyecanla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9’la ilgili ilk şaşırtan gelişme filmin bir kısmının uzayda geçecek bilgisinin yayılması oldu. Hızlı ve Öfkeli 9’la birlikte yeni bir gelişme yaşanacak. Dom'un daha önce hiç görülmemiş kardeşi Jakob olarak ekibe yeni biri daha katılacak: John Cena.

Aynı zamanda Sung Kang’in canlandırdığı ve yıllarca öldüğü sanılan Han da ekibe geri dönüyor. Hızlı ve Öfkeli 9'un ilk fragmanı Han’ın beklenmeyen dönüşünü müjdeledi. Han'ın dirilişi, Dom'un kötü erkek kardeşi ve her zamanki dudak uçuklatan akrobasi hareketleri arasında ile F9 filminin fazlasıyla eğlenceli olacağı hatta bir gişe rekoru kıracağı şimdiden garantiymiş gibi görünüyor.