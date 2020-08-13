YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 13.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı’nda, balık tutan bir kişinin oltasına vatos cinsi köpek balığı takıldı.Olay bugün 16.00 sıralarında Çanakkale Deniz Müzesi’nin yanında bulunan bir çay bahçesi önünde meydana geldi.

Çanakkale Boğazı’nda, balık tutan bir kişinin oltasına vatos cinsi köpek balığı takıldı.
Olay bugün 16.00 sıralarında Çanakkale Deniz Müzesi’nin yanında bulunan bir çay bahçesi önünde meydana geldi. Denize sıfır olan çay bahçesi önüne gelen bir amatör balıkçı oltasını çıkararak balık tutmaya başladı. Bir süredir burada bekleyen kişinin oltasına vatos cinsi köpek balığı takıldı. İlk önce tedirgin olan vatandaş, şaşkınlığını attıktan sonra köpek balığını oltadan kurtararak tekrar Çanakkale Boğazı’nın serin sularına bıraktı.
Genellikle; izmarit, istavrit gibi balık cinslerinin çıktığı bölgede olta ile tutulan köpek balığını gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Çanakkale Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:17
Öğle
13:24
İkindi
17:13
Akşam
20:22
Yatsı
21:51

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Bahar Eczanesi
Merkez
İskele Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Eda Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale’nin Zemin Etüdü Çıkarılıyor

Çanakkale’nin Zemin Etüdü Çıkarılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.