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İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.09.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 105 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına iitilen bottaki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler ayrıca, aynı unsurlarca geri itilen Foça ilçesi açıklarında 30, Menderes ilçesi açıklarında 14 ve Seferihisar ilçesi açıklarındaki 29 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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