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İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen yakalandı, 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.08.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 105 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen yakalandı, 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Durdurulan bottaki 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında da lastik botlardaki 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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