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İzmir açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı

10.10.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarının tespit ettiği lastik bot durduruldu. Botta 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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