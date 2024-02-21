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İzmir açıklarında 159 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA AA
21.02.2024 07:41 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında 57'si çocuk 159 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 159 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemileri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 34'ü çocuk 92 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında da iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botları, 23'ü çocuk 67 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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İzmir Foça Karaburun kurtarma sahil güvenlik komutanlığı

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