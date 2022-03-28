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İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

28.03.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, bottaki 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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