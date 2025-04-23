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  4. Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına şov yaptı... Gündem oldu

Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına şov yaptı... Gündem oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.04.2025 23:31
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Real Madrid, La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Getafe'ye konuk oldu. Karşılaşmadaki ilk gol maça ilk 11'de başlayan Arda Güler'den geldi.

Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına şov yaptı... Gündem oldu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Ligde şampiyonluğu hedefleyen Real Madrid, İspanya La Liga 33. hafta mücadelesindedeplasmanda Getafe'ye konuk oldu.

ARDA 11'DE BAŞLADI

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Eflatun-beyazlı ekipte Teknik Direktör Carlo Ancelotti, kritik Getafe deplasmanında milli futbolcumuz Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Karşılaşmanın 21.dakikasında Arda Güler ceza sahası dışından enfes bir gol atarak perdeyi açtı. 20 yaşındaki milli futbolcu önce ceza sahası içerisinde ortasını açtı savunmadan seken topu takip etti ve kontrol etti. Arda, karşısında yer alan Iglesias'ı çalımladı ve ceza sahası dışından sağ ayağıyla sert vurdu. Arda'nın şutunda Getafe kalecisi Soria çaresiz kaldı ve top ağlara gitti.

GOL HASRETİNE SON VERDİ

Son olarak 6 Ocak'ta oynanan Kral Kupası son 32 turu mücadelesinde Minera'ya karşı ağları havalandıran Arda Güler, Getafe karşısında ağları havalandırmasıyla birlikte 3 aydır süren gol hasretini de bitirmiş oldu. Eflatun-beyazlı forma ile bu sezon 37. maçına çıkan Güler, 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O GOL

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Anahtar Kelimeler:
spor Arda Güler futbol real madrid
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