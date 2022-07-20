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İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.07.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Dikili

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