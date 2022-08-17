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İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı

17.08.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Lastik bottaki 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir sahil güvenlik göçmen

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Aliaga
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