YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.12.2023 08:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre Foça açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun açıklarında da fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’nın dijital kent arşivi halka açıldıBursa’nın dijital kent arşivi halka açıldı
Yeşil sahada kavga: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdiYeşil sahada kavga: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi
"Narkogüç-40 Operasyonu"nda İstanbul'da yakalanan 5 zanlı adliyeye gönderildi"Narkogüç-40 Operasyonu"nda İstanbul'da yakalanan 5 zanlı adliyeye gönderildi
Anahtar Kelimeler:
bot sahil güvenlik komutanlığı

İzmir Namaz Vakitleri 22 Aralık Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:18
Öğle
13:15
İkindi
15:41
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Cuma

Çalikuşu eczanesi
Kinik
Budak eczanesi
Bornova
Göksel eczanesi
Balcova
Çağla eczanesi
Seferihisar
Akman eczanesi
Menemen
Yaren eczanesi
Konak
Yazal eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.