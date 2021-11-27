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İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.11.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme’nin Karaada açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıktıkları belirlenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botları da lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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