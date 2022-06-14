İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Türk kara sularına itilen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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