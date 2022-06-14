YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.06.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Türk kara sularına itilen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir ve Manisa'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 25 şüpheli yakalandıİzmir ve Manisa'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
GÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıAntalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir Foça

İzmir Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Salı

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Feyza Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Mahur Eczanesi
Bayrakli
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yem diye tanıtıldı! Ölümcül zehirli, toprağı verimsiz hale getiriyor...

Yem diye tanıtıldı! Ölümcül zehirli, toprağı verimsiz hale getiriyor...

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.